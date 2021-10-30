Минздрав России пообещал скорые поставки «Спутника Лайт» в регионы

В Министерстве здравоохранения России пообещали, что в скором времени в регионы страны будут поставлены дозы вакцины «Спутник Лайт». Произойдет это в ближайшую неделю.

По сообщению издания «РИА Новости», в пресс-службе Минздрава РФ отметили, что двухкомпонентных вакцин в регионах достаточно. А вот дополнительные поставки однокомпонентного препарата, который используется для ревакцинации, будут скоро организованы.