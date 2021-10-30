В Башкирии общее число выявленных фактов коронавируса превысило 85 тысяч

В Башкирии за последние сутки выявлено 672 случаев заражения коронавирусом. Такие данные на 30 октября предоставил республиканский оперштаб.

Фото №1 - В Башкирии общее число выявленных фактов коронавируса превысило 85 тысяч

Всего за период пандемии было зарегистрировано 85 497 подтвержденных случаев коронавируса. Из них по выздоровлению было выписано 74 634 пациентов, в том числе за сутки - 662. Двумя компонентами в республике вакцинированы на 30 октября 1 336 958 человек.

Список жертв коронавируса также за сутки увеличился на 33 человека. Всего в Башкирии за время пандемии скончались от заболевания 2 585 человек.

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