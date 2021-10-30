В Башкирии общее число выявленных фактов коронавируса превысило 85 тысяч

В Башкирии за последние сутки выявлено 672 случаев заражения коронавирусом. Такие данные на 30 октября предоставил республиканский оперштаб.
Всего за период пандемии было зарегистрировано 85 497 подтвержденных случаев
коронавируса. Из них по выздоровлению было выписано 74 634 пациентов, в том
числе за сутки - 662. Двумя компонентами в республике вакцинированы на 30
октября 1 336 958 человек.
Список жертв коронавируса также за сутки увеличился на 33 человека. Всего в Башкирии за время пандемии скончались от заболевания 2 585 человек.