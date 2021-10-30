Попова призвала привиться и аккуратно провести нерабочие дни, чтобы подготовиться к Новому году

Руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова призывает к аккуратности в нерабочие дни и вакцинации от коронавируса, чтобы потом можно было провести Новый год в обычном режиме. Этому может поспособствовать соблюдение установленных санитарных мер, уверена Анна Попова.
Как сообщает ТАСС, в период нерабочих дней руководитель роспотребнадзора просит граждан сделать прививку всем, кто еще не сделал этого. Также она просит максимально исключить контакты, не приглашать никого и не ходить в гости самим, а провести время с семьей.