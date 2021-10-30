Попова призвала привиться и аккуратно провести нерабочие дни, чтобы подготовиться к Новому году

Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли. Я имею надежду, что так и будет, если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни и привьемся, как раз до Нового Года мы успеем.

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора