Попова призвала привиться и аккуратно провести нерабочие дни, чтобы подготовиться к Новому году

Руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова призывает к аккуратности в нерабочие дни и вакцинации от коронавируса, чтобы потом можно было провести Новый год в обычном режиме. Этому может поспособствовать соблюдение установленных санитарных мер, уверена Анна Попова.

Фото №1 - Попова призвала привиться и аккуратно провести нерабочие дни, чтобы подготовиться к Новому году

Как сообщает ТАСС, в период нерабочих дней руководитель роспотребнадзора просит граждан сделать прививку всем, кто еще не сделал этого. Также она просит максимально исключить контакты, не приглашать никого и не ходить в гости самим, а провести время с семьей.

Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли. Я имею надежду, что так и будет, если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни и привьемся, как раз до Нового Года мы успеем.

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
БАШКОРТТАР-БСТ