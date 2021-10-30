В Башкирии утвердили новый профессиональный праздник

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил новый профессиональный праздник. Его будут отмечать ежегодно 29 октября.
По словам Главы РБ, 29 октября будет праздноваться День работника земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Некоторых работников этой сферы отдельно отметил Радий Хабиров в своих соцсетях.
Фания Нафикова работает в Минземимуществе республики с 1993 года. На данный момент она является заместителем министра, а свой путь начинала как ведущий специалист. Также Фания Нафикова является заслуженным юристом РБ.
Виталий Решетнев трудится в министерстве с 1994 года. Сейчас он занимает должность заместителя начальника отдела корпоративного управления. Виталий Решетнев разрабатывал механизм участия государства в управлении предприятиями и компаниями через своих представителей.
С 1999 года отдел по Альшеевскому району возглавляет Замир Кидрасов. А с 1994 года вопросами земельных и имущественных отношений в Бирском районе занимается главный специалист местного территориального отдела Ольга Шумова.