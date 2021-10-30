В Башкирии рано утром в ДТП пострадали два человека

В Башкирии ранним утром на территории Туймазинского района произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Происшествие было зафиксировано в селе Райманово.

Автомобиль Chevrolet Niva, управляемый 38-летним жителем Туймазов, вылетел в кювет. Здесь транспорт получил различные повреждения в результате опрокидывания. В ГИБДД по Башкирии сообщили, что и водитель, и его 37-летняя пассажирка были травмированы. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего в республике за сутки было зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали в них 8 человек. Погибших нет.