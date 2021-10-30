В Башкирии в ДТП с грузовиком и легковушкой погиб мужчина, четверо в больнице

В Башкирии произошло ДТП с погибшим. Происшествие зафиксировано на 3 километре дороги Серменево-Амангильдино-Баймак.ъ

По предварительным данным, на перекрестке произошло столкновение легковушки Ford Kuga, за рулем которой находился 43-летний житель Бижбулякского района, и грузовик Мерседес. Им управлял 35-летний житель Баймака.

Известно, что водитель грузовика скончался на месте. Водитель и трое пассажиров легкого авто доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. На место выехала следственно-оперативная группа, уточняется информация.