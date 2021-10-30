Гидрометцентр Башкирии рассказал, каким будет ноябрь

В Гидрометцентре Башкирии рассказали, какая погода ожидается в ноябре этого года. Также синоптики озвучили прогноз на начало будущей недели.

По данным синоптиков, в Башкирии октябрь завершится небольшими дождями. Возможно, выпадет и небольшой снег. Ветер будет умеренным. Днем прогнозируют в среднем по республике 5-10 градусов тепла, ночью – от 0 до +5.