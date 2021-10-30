В Уфе два аварийных дома снесли только после вмешательства суда

В Уфе два дома, расположенных на ул. Трактовой и ул. Ахметова, признали аварийными. Всех жильцов МКД расселили, а сами дома должны были снести. Но «Служба по благоустройству Ленинского района» Уфы не исполнила задачу в установленные сроки.

В дело вмешались судебные приставы. В УФССП по Башкирии подчеркнули, что заброшенные дома могли представлять угрозу, так как на объекты мог попасть любой желающий. В итоге здания облюбовали бездомные. Дома снесли только после того, как демонтировать строения обязал суд.