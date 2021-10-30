В ЦУР Башкирии рассказали о сложностях строительства ФАПа в поселке Аэропорт

В Башкирии 19 октября в поселке Аэропорт уфимского района открылся фельдшерско-акушерский пункт. Но, прежде чем начать строительство, оказалось, была проделана долгая и непростая работа.

Фото №1 - В ЦУР Башкирии рассказали о сложностях строительства ФАПа в поселке Аэропорт

По информации ЦУР РБ, до того, как начал решаться вопрос 720 человек, в том числе семьи с детьми и пожилые жители, не могли получить медпомощь, не съездив в город. Одна из жительниц, Зифа Магафурова, попросила решить этот вопрос в ноябре 2020 года. Она обратилась с сообщением в комментариях под постом Главы РБ Радия Хабирова. Сообщение зафиксировали сотрудники ЦУР.

Вопрос оказался непростым - построить ФАП планировали в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Башкортостана, но она актуальна для сел, Аэропорт же относится к Кировскому району Уфы. Коллеги из Минздрава вместе с администрацией столицы начали искать финансирование строительства.

ЦУР РБ

Вскоре, в феврале этого года, проблему обсудили на «Здравчасе» с Радием Хабировым. Он поручил Минздраву и администрации Уфы заняться этим вопросом. Финансированием строительства занялся аэропорт «Уфа», и в октябре ФАП, наконец, был построен и начал работу.

Фото:  ЦУР РБ

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