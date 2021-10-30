В ЦУР Башкирии рассказали о сложностях строительства ФАПа в поселке Аэропорт

По информации ЦУР РБ, до того, как начал решаться вопрос 720 человек, в том числе семьи с детьми и пожилые жители, не могли получить медпомощь, не съездив в город. Одна из жительниц, Зифа Магафурова, попросила решить этот вопрос в ноябре 2020 года. Она обратилась с сообщением в комментариях под постом Главы РБ Радия Хабирова. Сообщение зафиксировали сотрудники ЦУР.