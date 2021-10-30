Ян Урусов из Башкирии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Спортсмен из Октябрьского Ян Урусов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Вильнюсе. Для башкирского спортсмена это золото стало вторым на турнире мирового масштаба среди взрослых.

Несколько лет подряд он останавливался в шаге от первого места. Урусову покорился вес в 240 и 245 килограммов. В третьей попытке атлет заказал вес 250,5 – это мировой рекорд среди спортсменов до 66 килограммов. Но попытку не засчитали из-за технической ошибки. Однако и предыдущего результата хватило, чтобы занять первое место.