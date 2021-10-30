Ян Урусов из Башкирии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Спортсмен из Октябрьского Ян Урусов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Вильнюсе. Для башкирского спортсмена это золото стало вторым на турнире мирового масштаба среди взрослых.
Несколько лет подряд он останавливался в шаге от первого места. Урусову покорился вес в 240 и 245 килограммов. В третьей попытке атлет заказал вес 250,5 – это мировой рекорд среди спортсменов до 66 килограммов. Но попытку не засчитали из-за технической ошибки. Однако и предыдущего результата хватило, чтобы занять первое место.
Другая представительница республики Ксения Материнская завоевала золото на первенстве мира среди юниоров по пауэрлифтингу. Еще один спортсмен из Октябрьского стал третьим среди атлетов до 120 килограммов.