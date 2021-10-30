В Башкирии появится центр подготовки для велоспортсменов

В Благоварском районе завершается реконструкция заброшенной школы, которую превратили в центр подготовки велоспортсменов. Открыть базу могут уже в следующем году.
Вторую жизнь заброшенной школе в селе Янышево решили дать два с половиной года назад. Основа для спортивного центра была готова, но необходимо было сделать полноценный капитальный ремонт. За это время его провели, из кабинетов сделали жилые комнаты, реконструировали спортзал, построили душевые и кухню. Подобных баз немало в Сочи или Москве, но для Башкортостана такой случай уникален.
В Уфу приехал спортивный директор команды «Газпром РусВело» Евгений Петров. Он является воспитанником Рината Латыпова и двукратным чемпионом мира среди молодёжи. У «Газпром РусВело» сейчас большая нехватка профессиональных шоссейных велосипедистов из России. Поэтому Евгений Петров надеется, что на базе спорткомплекса в Янышево получится создать сильную школу для подготовки велоспортсменов.
Сейчас в башкирском велоспорте отточенная система: есть более десяти филиалов по городам и районам региона. Сильнейшие съезжаются в основной центр «Агидель» в Уфе. Но нужна подготовительная база для юниоров и юношей. Янышево привлекает и асфальтированной дорогой в 22 километра без активного автомобильного движения. Здесь спокойно могут тренироваться шоссейные велогонщики.
Открыть центр подготовки планируют уже в следующем году. Но для завершения реконструкции необходимо дополнительное финансирование. В перспективе здесь планируют построить трассу BMX и несколько жилых домиков для участников, которые будут приезжать на велосоревнования.