В Башкирии появится центр подготовки для велоспортсменов

В Благоварском районе завершается реконструкция заброшенной школы, которую превратили в центр подготовки велоспортсменов. Открыть базу могут уже в следующем году.

Вторую жизнь заброшенной школе в селе Янышево решили дать два с половиной года назад. Основа для спортивного центра была готова, но необходимо было сделать полноценный капитальный ремонт. За это время его провели, из кабинетов сделали жилые комнаты, реконструировали спортзал, построили душевые и кухню. Подобных баз немало в Сочи или Москве, но для Башкортостана такой случай уникален.

Нам нужно запустить как можно быстрее это здание до конца. Наша задача – чтобы здесь летом жило уже 140-150 человек. Осталось провести мелкие работы, разобраться с документацией. Ринат Латыпов, председатель Федерации велоспорта Республики Башкортостан

В Уфу приехал спортивный директор команды «Газпром РусВело» Евгений Петров. Он является воспитанником Рината Латыпова и двукратным чемпионом мира среди молодёжи. У «Газпром РусВело» сейчас большая нехватка профессиональных шоссейных велосипедистов из России. Поэтому Евгений Петров надеется, что на базе спорткомплекса в Янышево получится создать сильную школу для подготовки велоспортсменов.

С помощью республики и «Газпрома» наша задача создать команду ребят 2019-2022 года. Здесь очень хорошие условия, чтобы это сделать. Нам нужно создать этот костяк спортсменов, которые через два-три года могут быть профессиональными гонщиками нашей команды. Евгений Петров, спортивный директор команды «Газпром-Русвело»

Сейчас в башкирском велоспорте отточенная система: есть более десяти филиалов по городам и районам региона. Сильнейшие съезжаются в основной центр «Агидель» в Уфе. Но нужна подготовительная база для юниоров и юношей. Янышево привлекает и асфальтированной дорогой в 22 километра без активного автомобильного движения. Здесь спокойно могут тренироваться шоссейные велогонщики.

Мы еще больше заинтересованы в этом, чтобы наши дети учились, получали хорошую зарплату, чтобы от нашей республики спортсмены поехали выигрывать чемпионат Европы. Ринат Латыпов, председатель Федерации велоспорта Республики Башкортостан