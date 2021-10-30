Перепись-2021: как в Пермском крае живут потомки башкир из рода Гайна

Потомки древнего рода воинов. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Пермском крае проживают около 30 тысяч башкир из племени Гайна. Свою идентичность и самобытность старшее поколение передает подрастающему. Общими усилиями идёт работа по сохранению традиций.
Пока жив твой родной язык, жива и нация. Так считают потомки гайнинских башкир, воспевая свой народ в стихах и песнях. А доблестную историю увековечивают в памятниках и скульптурах. В честь прославленного гайнинца, старшины волости и первого депутата Уложенной комиссии из башкир Туктамыша Ижбулатова в селе Барда открыт сквер. Рядом с бюстом установлена и родословная.
В Пермском крае проживают более 40 тысяч башкир. Среди них таныпские, ирактинские, катайские башкиры. Но больше всего в регионе потомков племени Гайна. Их порядка 30 тысяч человек.
Насколько сейчас изменились цифры, будет известно после текущей переписи населения. Но объективности данных может помешать эпидситуация. Как и по всей России, переписчики Пермского края достучаться могут не до всех.
Предки Марата Музафарова сотни лет живут на этих землях. Сам он тоже родился и вырос в селе Елпачиха. За свою жизнь ни разу не пропустил перепись населения. Вот и на этот раз ждал переписчика, чтоб ответить на вопросы. Уверен, что от этого зависит не только будущее, но и сохранение генофонда.
Вот та самая семейная реликвия, которая сейчас передается от отца к сыну. Составлять родословную начал прадедушка Марата Музафарова ещё в 50-х годах прошлого столетия. По архивным документам удалось найти своих предков до 24 колена.
Елпачиха – одно из самых старинных сел в Персмком крае. По некоторым данным, ему уже более 800 лет. И всё это время тут исторически проживают башкиры из древнего рода Гайна. По результатам переписи населения 2010 года вместе с ними здесь в мире и согласии проживают представители ещё 20 национальностей.
Они вместе отмечают праздники независимо от вероисповедания. Большой дружной семьей помогают восстанавливать первую каменную мечеть в селе. И если раньше гайнинские башкиры столетиями защищали своё Отечество, сейчас они молятся об общем мирном небе.