Радий Хабиров обсудил планы по благоустройству парков и общественных пространств Уфы

Основную часть благоустройства нового парка «Южный» планируют завершить к середине ноября. Сегодня Радий Хабиров во время рабочей поездки по Уфе обсудил планы и перспективы развития общественных пространств. Глава Башкортостана ознакомился сегодня и с реконструкцией парка «Кашкадан».
До завершения основных работ остаются считанные дни. Совсем скоро и у жителей микрорайона «Южный» появится свой парк. Хотя мамы с детьми уже успели ощутить плюсы новой общественной территории.
Парк «Южный» создан с нуля на месте заброшенного пустыря. К его строительству приступили в 2019 году. При проектировании общественного пространства максимально учли пожелания проживающих рядом людей. Кроме площадок для отдыха, в парке создали детские игровые и спортивные зоны, в том числе с тренажёрами для воркаута. По периметру территории – параллельные беговые и пешеходные дорожки. Сегодня в «Южном» побывал Радий Хабиров. Глава республики обсудил планы по содержанию парка в зимний период и перспективы по дальнейшему развитию прилегающей территории.
В Кировском районе Уфы Радий Хабиров сегодня также оценил качество комплексного благоустройства дворового пространства шести многоквартирных домов по улице Софьи Перовской. Ремонт производился в рамках программы «Башкирские дворики». А позже Радий Хабиров побывал на стройплощадке детско-юношеской спортивной школы по гимнастике. Техническая готовность объекта общей площадью более восемь тысяч кв.м. составляет 90%.
В 2019 году в Уфе приступили к реализации еще одного масштабного проекта по благоустройству общественного пространства. Это реконструкция парка «Кашкадан». Перед строителями была поставлена задача – создать современную и комфортную зону отдыха вокруг озера. Но перед этим строителям пришлось чуть ли не заново воссоздавать существующий водоем. Его сначала осушили и очистили, а потом еще углубили. Большой объем работ выполнили по благоустройству прилегающей к озеру территории.
Там, где комфортно и красиво, всегда многолюдно, отметил Глава республики. В этом и заключается основная суть благоустройства общественных территорий. Чтобы люди могли не только работать, но и достойно отдыхать. Завершить же реконструкцию парка «Кашкадан» планируется до июня 2022 года. То есть ко Дню города все должно быть готово.