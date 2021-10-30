Радий Хабиров обсудил планы по благоустройству парков и общественных пространств Уфы

Основную часть благоустройства нового парка «Южный» планируют завершить к середине ноября. Сегодня Радий Хабиров во время рабочей поездки по Уфе обсудил планы и перспективы развития общественных пространств. Глава Башкортостана ознакомился сегодня и с реконструкцией парка «Кашкадан».

До завершения основных работ остаются считанные дни. Совсем скоро и у жителей микрорайона «Южный» появится свой парк. Хотя мамы с детьми уже успели ощутить плюсы новой общественной территории.

Мы недавно переехали в этот микрорайон, нам очень нравится. Парк очень актуален для нас, для ребенка. Мы недавно только здесь начали гулять, нам очень нравится. Мы рады, что здесь организован такой парк. Тамара Шемкович, жительница г. Уфы

Парк «Южный» создан с нуля на месте заброшенного пустыря. К его строительству приступили в 2019 году. При проектировании общественного пространства максимально учли пожелания проживающих рядом людей. Кроме площадок для отдыха, в парке создали детские игровые и спортивные зоны, в том числе с тренажёрами для воркаута. По периметру территории – параллельные беговые и пешеходные дорожки. Сегодня в «Южном» побывал Радий Хабиров. Глава республики обсудил планы по содержанию парка в зимний период и перспективы по дальнейшему развитию прилегающей территории.

В Кировском районе Уфы Радий Хабиров сегодня также оценил качество комплексного благоустройства дворового пространства шести многоквартирных домов по улице Софьи Перовской. Ремонт производился в рамках программы «Башкирские дворики». А позже Радий Хабиров побывал на стройплощадке детско-юношеской спортивной школы по гимнастике. Техническая готовность объекта общей площадью более восемь тысяч кв.м. составляет 90%.

В 2019 году в Уфе приступили к реализации еще одного масштабного проекта по благоустройству общественного пространства. Это реконструкция парка «Кашкадан». Перед строителями была поставлена задача – создать современную и комфортную зону отдыха вокруг озера. Но перед этим строителям пришлось чуть ли не заново воссоздавать существующий водоем. Его сначала осушили и очистили, а потом еще углубили. Большой объем работ выполнили по благоустройству прилегающей к озеру территории.