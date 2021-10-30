Накормим вместе: в Башкирии тяжелобольные дети нуждаются в дорогостоящем спецпитании

В Башкирии есть маленькие больные, которые нуждаются в специальном дорогостоящем питание. Некоторым оно жизненно необходимо, но из-за бесконечных трат на лечение и реабилитацию у многих родителей почти не остается денег. Но помочь накормить детей может каждый.

Обычно дети умеют это уже в шесть месяцев, а Артемий научился только к 14 годам. У мальчика ДЦП. Несмотря на диагноз, он стремится к самостоятельности. Пытается, например, без помощи мамы слезть с кровати. Это только кажется, что легко, а Артемию для этого приходится прилагать неимоверные усилия. Он не очень любит, когда помогает мама, но порой без этого никак.

Его день начинается с тренировок. Прорабатывают каждую конечность отдельно. Елена за столько лет уже сама смогла бы работать реабилитологом. Но без помощи специалистов всё равно не обойтись. Всё за свой счёт. Помимо этого, еще лекарства и специальное дорогостоящее питание.

У него были проблемы с желудком, каждый день терял в весе, было обезвоживание. С помощью дополнительного питания ребенок начал набирать вес. Приходится докармливать, чтобы он набирал мышечную массу. Елена Корзино

А он очень мечтает встать на ноги. И врачи говорят, что шансы есть. Артемий – фанат «Салавата Юлаева». Мама уже пообещала, что если будет стараться, подарит ему абонемент на матчи. И Артемия можно поддержать. Помочь купить специальное питание, которое необходимо каждый день. Как и маленькой Анелии.

Анелия ни разу в жизни не пробовала то, что готовит мама. Она не знает, какой на вкус шоколад и каково это – есть на Новый год мандарины. У малышки спинально-мышечная атрофия, которая лишила Анелию возможности не только двигаться, но и есть.

Год назад установили ей маленькую трубочку в животе. Все она получает через нее. Для полноценного роста и развития нам нужно специальное питание. Зульфия Насырова

Анелия получает препарат «Спинраза», результат уже есть. У малышки получается шевелить ручкой. Для родителей это большая победа. И все шансы, что не последняя. Но для развития нужны специальные смеси.

Каждый родитель хочет накормить ребенка, но, к сожалению, для родителей тяжелобольных детей это еще и проблема. Это около 30 тысяч в месяц. Если добавить еще расходы на лечение, то для семьи это очень сложно. Ирина Лобаева, координатор по работе с партнёрами благотворительного фонда «Потерь нет»