Накормим вместе: в Башкирии тяжелобольные дети нуждаются в дорогостоящем спецпитании

В Башкирии есть маленькие больные, которые нуждаются в специальном дорогостоящем питание. Некоторым оно жизненно необходимо, но из-за бесконечных трат на лечение и реабилитацию у многих родителей почти не остается денег. Но помочь накормить детей может каждый.
Обычно дети умеют это уже в шесть месяцев, а Артемий научился только к 14 годам. У мальчика ДЦП. Несмотря на диагноз, он стремится к самостоятельности. Пытается, например, без помощи мамы слезть с кровати. Это только кажется, что легко, а Артемию для этого приходится прилагать неимоверные усилия. Он не очень любит, когда помогает мама, но порой без этого никак.
Его день начинается с тренировок. Прорабатывают каждую конечность отдельно. Елена за столько лет уже сама смогла бы работать реабилитологом. Но без помощи специалистов всё равно не обойтись. Всё за свой счёт. Помимо этого, еще лекарства и специальное дорогостоящее питание.
А он очень мечтает встать на ноги. И врачи говорят, что шансы есть. Артемий – фанат «Салавата Юлаева». Мама уже пообещала, что если будет стараться, подарит ему абонемент на матчи. И Артемия можно поддержать. Помочь купить специальное питание, которое необходимо каждый день. Как и маленькой Анелии.
Анелия ни разу в жизни не пробовала то, что готовит мама. Она не знает, какой на вкус шоколад и каково это – есть на Новый год мандарины. У малышки спинально-мышечная атрофия, которая лишила Анелию возможности не только двигаться, но и есть.
Анелия получает препарат «Спинраза», результат уже есть. У малышки получается шевелить ручкой. Для родителей это большая победа. И все шансы, что не последняя. Но для развития нужны специальные смеси.
Поэтому благотворительный фонд «Потерь нет» организовал сбор на покупку питания. Накормить Анелию, Артемия и ещё трёх ребят может каждый, отправив SMS со словом «Дарю» и суммой пожертвования на номер 3443 или сделав перевод средств на сайте фонда. Правильное питание также важно, как и лекарство. Для них это кирпичик для строительства здоровья.