В Башкирии несколько заведений нарушили антиковидный запрет

Всего в Стерлитамаке было проверено 37 организаций общественного питания. Многие кафе и рестораны ссылались на незнание новых положений в обновленном Указе. В частности, серьёзные нарушения зафиксировали в одной из кальянных города и в бильярдном клубе. Они обслуживали посетителей, продавали еду и алкоголь. При этом на входе не проводилась термометрия, не соблюдался масочный режим. Несмотря на замечания, заведения продолжили работу, закрыв проверяющим двери. Звонки владельцам никакого результата не дали. Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы, которые будут переданы в суд. Нарушителям может грозить штраф или приостановление деятельности. Рейды будут проводиться на постоянной основе.