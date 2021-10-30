В Уфе лжевнук обманул пенсионерку на 1 млн рублей

Известно, что пожилой даме позвонил мужчина, представившийся ее внуком. Мошенник разжалобил пенсионерку историей о страшном ДТП, в которое он попал и выпросил у бабушки деньги на дорогостоящую операцию пострадавшего в аварии. Уфимка поверила мужчине и отдала требуемую им сумму. Деньги она передала через присланного курьера. После беседы с настоящим родственником женщина узнала, что попала на удочку телефонным мошенникам.