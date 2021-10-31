В Башкирии усилится ветер и выпадет мокрый снег

Сегодня, 31 октября, в республике ожидается дождь и выпадение мокрого снега. В горных районах вероятность налипания снега на деревья и провода, а также образование гололеда. Ночью температура воздуха составит от 0° до 5° градусов тепла, а днем - от +4° до +9°.