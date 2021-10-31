В ДТП на трассе в Башкирии пострадали четыре человека, еще один погиб

Вчера, 30 октября, в Белорецком районе Башкирии столкнулись большегруз и автомобиль Ford Kuga. ДТП произошло на третьем километре автодороги Серменево - Амангильдино - Баймак. В ГИБДД РБ рассказали подробности произошедшего.

Водитель большегруза скончался на месте трагедии. Водитель кроссовера, а также его пассажиры - 43 летний мужчины и две женщины, 42 и 44 лет, получили травмы. Их доставили в больницу.