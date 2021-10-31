В Башкирии нашли тело 55-летней женщины, которую искали целый месяц

Поиски 55-летней жительницы башкирского Стерлитамака завершились трагедией. Наталью Макееву искали на протяжении месяца - женщина не выходила на связь с 29 сентября.
К поискам Натальи Макеевой немедленно приступили поисковики отряда "Лиза Алерт". Они сделали все возможное, чтобы найти горожанку.
Накануне поисковики свернули поиски. К сожалению, Наталья Макеева была найдена мертвой. Сейчас оперативники устанавливают причины и обстоятельства гибели женщины.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Натальи Макеевой