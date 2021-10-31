Стала известна личность погибшего водителя грузовика в ДТП на трассе в Башкирии

У него жена и двое детей восьми и трех лет от второго брака и первый ребенок от первого брака – он еще в школе учится. Еще есть мама и брат-инвалид в деревне в Баймакском районе. Он один всех содержал. Работал водителем- экспедитором в супермаркете.

сестра