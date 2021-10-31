Стала известна личность погибшего водителя грузовика в ДТП на трассе в Башкирии

Вчера утром, 30 октября, в Белорецком районе столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погиб 35-летний водитель большегруза. Им оказался отец троих детей из Баймака, сообщает издание КП-Уфа.

Фото №1 - Стала известна личность погибшего водителя грузовика в ДТП на трассе в Башкирии

У него жена и двое детей восьми и трех лет от второго брака и первый ребенок от первого брака – он еще в школе учится. Еще есть мама и брат-инвалид в деревне в Баймакском районе. Он один всех содержал. Работал водителем- экспедитором в супермаркете.

сестра

Она отметила, что ее брат бы очень хорошим человеком без вредных привычек. Всю жизнь он «честно пахал для семьи». Также он во время поездок снимал небольшие видеоблоги  и очень любил свою работу.

Напомним, ДТП случилось на третьем километре трассы Серменево-Амангильдино-Баймак. На перекрестке столкнулись Ford Kuga и грузовой Mercedes-Benz с прицепом-рефрижератором. После удара кабина его авто опрокинулась набок в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте. В Ford находились четыре человека, включая водителя, – все они были госпитализированы с различными травмами.

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