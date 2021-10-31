На трассе в Башкирии на ходу загорелся тягач, груженый автомобилями

Накануне в Буздякском районе Башкирии на ходу загорелся тягач марки Scania, который перевозил легковые автомобили. Инцидент произошел 29 октября на 1360 километре трассы М-5, сообщает КП-Уфа со ссылкой на МЧС республики.

По предварительной версии, у грузовика загорелось колеса автоприцепа. За рулем находился 57-летний житель Самарской области. Мужчина остановился и вызвал на место происшествия экстренные службы.

К счастью, пострадавших нет. Удалось ли водителю довезти автомобили до места назначения - не сообщается.