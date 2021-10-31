В Башкирии разыскивают водителя, насмерть сбившего 60-летнего мужчину

За день в республике на дорогах погибло 5 человек. В Салавате ищут водителя, насмерть сбившего пожилого человека. Наезд на 60-летнего мужчину был совершен сегодня в 6 часов утра по улице Заки Валиди.

От полученных травм пешеход скончался на месте. А неустановленный автовладелец, сбивший мужчину, скрылся с места аварии. Сейчас он объявлен в розыск. Если вы владеете какой-либо информацией о произошедшем, сообщите по телефону: 8 (347) 235-84-02.

В Белорецком районе сегодня авария унесла жизни двух человек. На 102-м километре автодороги Белорецк – Уфа, неподалеку от села Ассы, опрокинулся в кювет автомобиль ВАЗ-2109. Республиканские спасатели произвели деблокирование пассажиров и водителя. В результате пострадали 5 человек. Двое погибли, остальные госпитализированы в Белорецкую районную больницу.