В Башкортостане увеличились темпы вакцинации от коронавируса

Темпы вакцинации от коронавируса в республике стабильно растут. Об этом заявил Максим Забелин на заседании оперштаба, который провел глава республики. В числе отстающих по темпам иммунизации в Башкортостане – 18 районов, в них, соответственно, и высокий уровень заболеваемости.