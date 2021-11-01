В Башкортостане увеличились темпы вакцинации от коронавируса

Темпы вакцинации от коронавируса в республике стабильно растут. Об этом заявил Максим Забелин на заседании оперштаба, который провел глава республики. В числе отстающих по темпам иммунизации в Башкортостане – 18 районов, в них, соответственно, и высокий уровень заболеваемости.
Так, в Октябрьском, Сибае, Межгорье, а также в Бурзянском и Белорецком районах число привившихся жителей колеблется от 41 до 48 процентов.
Радий Хабиров подчеркнул, что в нерабочие дни проверки в общественных местах на предмет соблюдения мер по предупреждению распространения коронавируса необходимо усилить. Также глава региона напомнил, что после 18 декабря у работодателей появится право не допускать к работе непривитых сотрудников без медотводов.