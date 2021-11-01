Жители Уфы собрали около 250 тыс пластиковых крышек

Свободное сердце на Центральном рынке. Экоактивисты в очередной раз выгрузили пластиковые крышки из контейнера, установленного в центре Уфы. На переработку отправили около 250 тысяч крышек.
Всего вышло 11 мешков сырья, которое получит вторую жизнь. Сейчас в республике установлено более 500 пунктов сбора. Переработано свыше четырех тысяч килограмм крышек.
На полученные средства приобретены шесть ходунков для тяжелобольных пациентов паллиативного отделения, пять коллекторов-обогревателей для детских палат, организованы сладкие подарки и уличное представление для маленьких пациентов ковид-госпиталя.