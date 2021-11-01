В Уфе пройдёт торжественное открытие моста-вставки через Белую

Сегодня, 1 ноября, пройдёт торжественное открытие моста-вставки через реку Белую в Уфе. Начало мероприятия в 12:00.
Об этом сообщает администрация столицы Башкирии. При этом и движение машин по мосту планируется пустить сегодня же.
Напомним, строительство нового моста через Белую между двумя существующими началось ещё в 2018 году. Протяженность моста-вставки составляет 688 метров. Он построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На строительство мостового сооружения было потрачено 3,43 млрд рублей.
Новый мост должен разгрузить транспортный поток в столь оживленном месте, а также избавить жителей и гостей города от пробок. Глава Башкирии лично даст старт проезду на новом мосту.