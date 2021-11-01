В Уфе пройдёт торжественное открытие моста-вставки через Белую

Сегодня, 1 ноября, пройдёт торжественное открытие моста-вставки через реку Белую в Уфе. Начало мероприятия в 12:00.

Фото №1 - В Уфе пройдёт торжественное открытие моста-вставки через Белую

Об этом сообщает администрация столицы Башкирии. При этом и движение машин по мосту планируется пустить сегодня же.

Напомним, строительство нового моста через Белую между двумя существующими началось ещё в 2018 году. Протяженность моста-вставки составляет 688 метров. Он построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На строительство мостового сооружения было потрачено 3,43 млрд рублей.

Новый мост должен разгрузить транспортный поток в столь оживленном месте, а также избавить жителей и гостей города от пробок. Глава Башкирии лично даст старт проезду на новом мосту.

Сегодня я хочу сказать большое спасибо строителям, которые в очень короткие сроки построили технически сложный объект. Невзирая на зной и стужу, вы трудились не покладая рук. Работали в стесненных условиях. Не перекрывая движение. И в этом уникальность проекта. Спасибо вам, Павел Семенович, и вашей дружной, высокопрофессиональной команде. Новый мост мы возвели благодаря федеральному финансированию в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Мосты Уфе очень нужны. Будем работать и дальше, строить новые мостовые переходы, приводить в порядок действующие.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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