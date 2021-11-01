В Уфе пройдёт торжественное открытие моста-вставки через Белую

Сегодня я хочу сказать большое спасибо строителям, которые в очень короткие сроки построили технически сложный объект. Невзирая на зной и стужу, вы трудились не покладая рук. Работали в стесненных условиях. Не перекрывая движение. И в этом уникальность проекта. Спасибо вам, Павел Семенович, и вашей дружной, высокопрофессиональной команде. Новый мост мы возвели благодаря федеральному финансированию в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Мосты Уфе очень нужны. Будем работать и дальше, строить новые мостовые переходы, приводить в порядок действующие.

Радий Хабиров, Глава Башкирии