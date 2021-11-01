В Башкирии в авариях за сутки погибли 8 человек

В Башкирии за последние сутки зарегистрировано 12 автомобильных аварий. В дорожно-транспортных происшествиях погибли 8 человек, ещё 15 получили различные травмы.

Так, около восьми часов утра в Белорецком районе на 19 км автодороги Усмангали-Ассы 43-летний местный житель на ВАЗ-2109 допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель и его 18-летний пассажир скончались от полученных травм на месте ДТП. Пострадали ещё три пассажира: 25-летняя девушка и мужчины 28 и 23 лет.

Подобная авария произошла на 14 км автодороги Нефтекамск-Калтасы в Краснокамском районе. 35-летний мужчина на «Митсубиси Лансер» допустил съезд в левый кювет. Машина опрокинулась. Водитель авто скончался до приезда скорой помощи. Экстренно госпитализирована 25-летняя пассажирка.

Также произошёл наезд на пешехода. Инцидент зафиксировано в Стерлитамакском районе на 13 км автодороги Стерлитамак-Красноусольский. 64-летний житель Ишимбайского района на «Тойота Ланд Крузер» допустил наезд на 39-летнего пешехода, который скончался до приезда скорой помощи. Светоотражающих элементов на одежде погибшего не обнаружено.