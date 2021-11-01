В Уфе открылась выставка декоративно-прикладного искусства

В музее имени Нестерова открылась выставка «Войлок. Текстиль.Дерево. Эмаль». В числе экспонатов – работы ведущих мастеров России и Башкортостана декоративно-прикладного искусства.

Творческие композиции демонстрируют взаимосвязь традиционных и новаторских жанров. Экспозиция стала стала частью проекта к 100-летию музея. Свое произведение представила и сотрудница музея.

Также в выставочном зале «Ижад» представлена живопись заслуженного художника России и Башкортостана Хатипа Фазылова. Всего выставлено 25 полотен работы кисти мастера. На них изображены в первую очередь пейзажи республики и исторические мотивы.