Жительница Уфы чуть не зарезала сожителя, который жестоко её избил

В Уфе произошёл серьёзный семейный конфликт. В 21-ую больницу экстренно доставили 61-летнего мужчину, который истекал кровью. Оказалось, на него напала 49-летняя сожительница.

По версии следствия, уфимцы проводили вечер за распитием спиртных напитков. В один момент между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина начал избивать возлюбленную, а женщина, не выдержав насилия, схватил нож и ударила им сожителя.