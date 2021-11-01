В Башкирии два подростка жестоко избили ровесника

В Башкирии два девятиклассника жестоко избили ровесника за отказ отдать телефон. Подробности инцидента сообщает портал Mash Batash.

Как стало известно, парни подкараулили подростка у магазина. Они начали требовать у него телефон – но мальчик не послушался и попытался убежать от налетчиков. К сожалению, хулиганы догнали подростка и избили. Подростков спугнули прохожие.

Пострадавший получил серьёзные травмы. Врачи диагностировали у подростка сотрясение и черепно-мозговую травму. Мама мальчика сразу обратилась в правоохранительные органы, но расследование дела затянулось. Мальчиков искали несколько месяцев, так как камера у магазина вышла из строя.