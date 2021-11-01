В Башкирии три рыбака скончались в крупном ДТП

Сегодня, 1 ноября, поздно ночью произошла смертельная авария. Подробности случившегося сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.
Инцидент зафиксирован в Абзелиловском районе. 28-летний парень на «Ладе Ларгус» двигался в сторону села Аскарово. В один момент он не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Автомобиль на полной скорости перевернулся.
Водитель и два пассажира получили травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Ещё один пассажир был экстренно госпитализирован. Известно, что молодые люди возвращались домой с рыбалки. Расследование произошедшего продолжается.
Фото: ГИБДД РБ.