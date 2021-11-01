В Уфе на маршруты вышли ещё 30 новых автобусов

Сегодня, 1 ноября, на маршруты в Уфе вышли ещё 30 новых автобусов «НЕФАЗ». На площади перед «Уфа-Ареной» водителям торжество вручили ключи от нового транспорта.
Автобусы отвечают всем нуждам современного пассажира. Транспорт оборудован электронной системой информирования пассажиров, навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, тахографом для контроля работы водителя. В салоне новых автобусов есть USB-розетки для зарядки телефонов, камеры видеонаблюдения и автоматизированная система мониторинга пассажиропотока.
Новые автобусы отправятся на следующие маршруты:
— №51/51а «Автоцентр ВАЗ - Трикотажная фабрика»;
— №69 «микрорайон Белореченский - ДК УМПО»;
— №39 «Гостиница «Башкортостан» - ул. Гагарина»;
— №57 и 57а (соединяет центр города и микрорайон Дёма);
— №110С «Уфа - Аэропорт - Булгаково».
Фото: ИА Башинформ.