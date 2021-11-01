В Башкирии из горящего дома эвакуировали 14 человек

В одной из квартир многоэтажного дома по улице Победы вспыхнул пожар. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Прибывшие пожарные обнаружили, что дверь в горящую квартиру заблокирована. Её пришлось деблокировать.

Сообщение о пожаре поступило в 17:18, а полностью ликвидировать возгорание удалось в 17:36. Из горящей квартиры эвакуировали мужчину, а из зоны воздействия опасных факторов вывели 14 жильцов, из которых пятеро – дети. Причину возгорания предстоит установить.