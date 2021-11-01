«Глаза боятся, а руки делают»: Радий Хабиров открыл мост-вставку в Уфе через Белую

Первое, над чем мы уже занимаемся и работаем, надеюсь, к концу 2023 – началу 2024 года мы «пробьем» Восточный выезд. Второе. Мы защитили в Правительстве инвестиционные кредиты на сумму 14 млрд рублей, которые будут «расшивать» всю связанность с Восточным выездом. Это большая история. Туда входит и проектирование еще одного моста через реку Белую. Старый затонский мост тоже требует особого внимания с нашей стороны. Еще нам нужно построить мост в створе Интернациональной. Приятно то, что, как говорят, «глаза боятся, а руки делают». Мы так и действуем. Все эти планы мы постараемся осуществить с учетом очень сложного ландшафта, структуры Уфы, расположенной на полуострове и нуждающейся в новых мостах.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана