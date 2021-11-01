Уфа вошла в рейтинг самых дорогих мегаполисов России. Результаты интересного исследования опубликовал сервис SuperJob.
В опросе приняли участие 10 000 граждан, которые считаются экономически активными, из 16 городов-миллионников. По данным исследования, 64% опрошенных жителей назвали самым дорогим мегаполисом Москву. На втором месте расположилась Уфа. Дорогой столицу Башкирии назвали 60% опрошенных уфимцев. А на третьем месте расположилась Казань (58%). В этих городах самым дорогим назвали жильё.
Дорогими миллионниками также стали: Краснодар (57%), Ростов-на-Дону (54%), Волгоград (52%), Екатеринбург (50%), Санкт-Петербург, Красноярск (49%), Омск (47%), Самара (46%), Нижний Новгород (43%), Новосибирск (41%), Воронеж, Пермь (38%) и Челябинск (28%).