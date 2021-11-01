Уфа вошла в рейтинг самых дорогих мегаполисов

В опросе приняли участие 10 000 граждан, которые считаются экономически активными, из 16 городов-миллионников. По данным исследования, 64% опрошенных жителей назвали самым дорогим мегаполисом Москву. На втором месте расположилась Уфа. Дорогой столицу Башкирии назвали 60% опрошенных уфимцев. А на третьем месте расположилась Казань (58%). В этих городах самым дорогим назвали жильё.