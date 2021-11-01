В Башкирии за сутки выявили 666 заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжается следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

За последние сутки в Башкирии зарегистрировали ещё 666 зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 86 831. С выздоровлением выписали за сутки 658 человек (75 961), скончались – 37 (2658). По данным на 29 октября, полную вакцинацию прошли 1 327 494 человека, что позволило достигнуть 40,8% коллективного иммунитета.