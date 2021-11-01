Житель Башкирии выстрелил в лицо парня из охотничьего ружья

В субботу, 30 октября, между мужчинами в селе Караидель произошёл конфликт. Один из оппонентов оказался на больничной койке.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ изданию «Башинформ», между жителями села произошёл конфликт на почве неприязненных отношений. К мужчине во двор пришла группа сельчан для «серьёзного разговора». Он решил обороняться, достал охотничье ружье и просто выстрелил в мужчину, который фактически в ссоре не участвовал. Пострадавший стоял в стороне.