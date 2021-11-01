В Уфе состоялась премьера кукольного спектакля «Кошкин дом»

В Башкирском театре кукол состоялась премьера спектакля «Кошкин дом» по произведению Самуила Маршака. Маленьким зрителям представили новое прочтения классической пьесы. В спектакле задействовали спецэффекты, новые декорации и игрушки. Музыку написал уфимский композитор Тимур Хабибуллин, режиссером стала Ольга Штырляева.
Спецэффекты, динамичное развитие сюжета и современная музыка. На сцене Театра кукол детям представили новое прочтение уже известной многим пьесы «Кошкин Дом» Самуила Марашака. Никто не остался равнодушным.
К премьере труппа готовилась в течение двух месяцев. На спектакле представили новые игрушки, декорации и даже новых актеров. У Айнура Максютова сегодня был дебют.
Несмотря на современное прочтение спектакля, режиссер полностью сохранил оригинальный текст. При этом, по словам постановщика, самым сложным было передать основной посыл.
С начала юбилейного сезона в театре кукол это уже вторая премьера.
В ноябре зрителей ждет целая череда премьер. Это и спектакль по произведению Николая Носова «Приключение Незнайки и его друзей», и предновогодние детские истории.