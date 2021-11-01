В Уфе состоялась премьера кукольного спектакля «Кошкин дом»

В Башкирском театре кукол состоялась премьера спектакля «Кошкин дом» по произведению Самуила Маршака. Маленьким зрителям представили новое прочтения классической пьесы. В спектакле задействовали спецэффекты, новые декорации и игрушки. Музыку написал уфимский композитор Тимур Хабибуллин, режиссером стала Ольга Штырляева.

Спецэффекты, динамичное развитие сюжета и современная музыка. На сцене Театра кукол детям представили новое прочтение уже известной многим пьесы «Кошкин Дом» Самуила Марашака. Никто не остался равнодушным.

Здорово, что смогли сделать именно интересно для детей, Дочке очень понравилось. Лиана Зайнуллина, зритель

К премьере труппа готовилась в течение двух месяцев. На спектакле представили новые игрушки, декорации и даже новых актеров. У Айнура Максютова сегодня был дебют.

Несмотря на современное прочтение спектакля, режиссер полностью сохранил оригинальный текст. При этом, по словам постановщика, самым сложным было передать основной посыл.

Самое сложное было – актуальность. То, что мы хотим донести до детей. Основная история, конечно, состоит в постановке приоритетов, приобретении нового дома, семья. Ольга Штырляева, режиссёр-постановщик Башкирского государственного театра кукол

С начала юбилейного сезона в театре кукол это уже вторая премьера.