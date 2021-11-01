Жители Башкирии станут свидетелями яркого метеорного потока

Жители Башкирии смогут увидеть яркий метеорный поток Леонид, который озарит ночное небо с 6 по 30 ноября. Пик необычного космического явления придется на ночь с 16 по 17 ноября.

Фото №1 - Жители Башкирии станут свидетелями яркого метеорного потока

Пресс-служба Уфимского планетария сообщает, что лучшее время для наблюдения за метеорами после четырех часов ночи. Однако в этом году максимум потока будет сложно разглядеть из-за Луны.

Будучи почти полной (полнолуние наступит 19 ноября) в ночь максимума 17 ноября она будет видна уже с вечера (взойдет в 16:30 по уфимскому времени) и зайдет в 06:17 – за 2,5 часа до восхода Солнца, так что темная безлунная ночь продлится в течение почти двух часов - после захода Луны и до рассвета. И это лучшее время для наблюдения максимума Леонид.

пресс-служба Уфимского планетария  

Леониды – это белые или голубовато-белые метеоры. Среди них могут появиться и очень яркие, которые оставляют за собой следы в течение нескольких секунд.

Фото: Уфимский планетарий. 

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