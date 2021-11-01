Жители Башкирии станут свидетелями яркого метеорного потока

Будучи почти полной (полнолуние наступит 19 ноября) в ночь максимума 17 ноября она будет видна уже с вечера (взойдет в 16:30 по уфимскому времени) и зайдет в 06:17 – за 2,5 часа до восхода Солнца, так что темная безлунная ночь продлится в течение почти двух часов - после захода Луны и до рассвета. И это лучшее время для наблюдения максимума Леонид.

пресс-служба Уфимского планетария