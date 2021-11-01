Жители Башкирии станут свидетелями яркого метеорного потока

Жители Башкирии смогут увидеть яркий метеорный поток Леонид, который озарит ночное небо с 6 по 30 ноября. Пик необычного космического явления придется на ночь с 16 по 17 ноября.
Пресс-служба Уфимского планетария сообщает, что лучшее время для наблюдения за метеорами после четырех часов ночи. Однако в этом году максимум потока будет сложно разглядеть из-за Луны.
Леониды – это белые или голубовато-белые метеоры. Среди них могут появиться и очень яркие, которые оставляют за собой следы в течение нескольких секунд.
Фото: Уфимский планетарий.