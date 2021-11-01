В Башкирии предложили наказывать торговые центры за посетителей с чужими QR-кодами

Пресс-служба Госсобрания Башкирии отмечает, что необходимо усилить контроль на входе в торгово-развлекательные центры.

Фото №1 - В Башкирии предложили наказывать торговые центры за посетителей с чужими QR-кодами

Депутаты Башкирии предложили наказывать торговые центры, которые пускают посетителей с чужими QR-кодами о прохождении вакцинации от коронавируса. С такой инициативой выступил руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании РБ Рустам Ишмухаметов. От отметил, что охранники не проверяют на входе документы, удостоверяющие личность. Поэтому один и тот же сертификат о вакцинации могут показать сразу несколько человек.

Многие воспринимают нерабочую неделю как выходные, используют эти дни для совершения покупок и посещения общественных мест в целом. В торговых центрах наблюдается наплыв посетителей. При этом многие игнорируют настоятельные рекомендации о вакцинации и легко обходят запрет на посещение общественных мест для непривитых граждан. При таком раскладе нерабочие дни могут дать обратный эффект – контакты между людьми, в том числе непривитыми, возрастут, и мы можем получить всплеск распространения инфекции.

Рустам Ишмухаметов, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании РБ
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