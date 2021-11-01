В Башкирии предложили наказывать торговые центры за посетителей с чужими QR-кодами

Депутаты Башкирии предложили наказывать торговые центры, которые пускают посетителей с чужими QR-кодами о прохождении вакцинации от коронавируса. С такой инициативой выступил руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании РБ Рустам Ишмухаметов. От отметил, что охранники не проверяют на входе документы, удостоверяющие личность. Поэтому один и тот же сертификат о вакцинации могут показать сразу несколько человек.