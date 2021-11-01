В Уфе в жилом доме нашли хорька

Сегодня, 1 ноября, жители одного из многоквартирных домов в Уфе обнаружили в подъезде маленького зверька. Незваным гостем оказался хорёк.

Уфимцы поспешили обратиться к спасателям. По указанному адресу прибыли сотрудники Управления гражданской защиты. Они без труда поймали маленького хищника и забрали с собой.

Сейчас устанавливаются личности хозяев хорька. Соседи уже расклеили объявления, а спасатели надеются на силу интернета. Сейчас зверек находится в безопасности под чутким присмотром спасателей.