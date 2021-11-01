Уникальный и долговечный: в Уфе открыли мост-вставку через Белую

Движение по новому мосту через реку Белую запущено. Это одно из главных инфраструктурных открытий последних лет. Переправа построена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мост является частью проекта, который позволит разгрузить Южный выезд. Но в ближайшее время на масштабную реконструкцию придется закрыть старый Бельский мост. Работы будут идти около трёх лет.
Колону первопроходцев возглавляет машина ДПС. Дорожное полотно в три полосы протяженностью 668 метров. Теперь и представить трудно, что между двумя мостами еще недавно зияла пустота. Выезжая сегодня из дома, автовладельцы и не подозревали, что первыми испытают новый мост.
За время строительства жизнь изменилась до неузнаваемости. Мост открывают вместе с мэром Уфы Сергеем Грековым, а закладывал первый камень ещё Ульфат Мустафин во времена, когда и маски на такие мероприятия были не нужны. Кто-то мог буквально из окон домов видеть, как строился мост.
Но насколько сложно было рабочим, жители города представить в полной мере не могли. Сварщики едва не задыхались.
Простые рабочие, чьими усилиями и был возведен мост, сегодня получили награды из рук главы республики. Сложности доставляли и неожиданные находки. В самом начале строительства рабочие нашли старый деревянный мост, называвшейся тогда Оренбургской переправой. Фундамент пришлось извлекать с помощью экскаватора и вибропогружателей. Мост-ставка во многом уникален. В таком узком пространстве переправу ещё не возводили. Инженерам пришлось поломать головы. Ведь необходимо было еще и успеть в срок.
Сдвинуть многолетний вопрос о строительстве ещё одного моста удалось после того, как Радий Хабиров в рамках Транспортного форума в Москве встретился с руководством Росавтодора. Заявка республики на возведение трехполосной вставки была принята и одобрена. Бюджет проекта – почти три с половиной миллиарда рублей. Большую часть выделил Росавтодор, еще 100 миллионов – городской бюджет, остальную сумму добавила республика.
Из-за особенности расположения города – Уфа находится на полуострове – этот мост далеко не последний для башкирской столицы.
Старый мост, построенный в 56-м году, был рассчитан на 50 лет, но простоял даже больше положенного срока. Гарантию на новый строители дают в два раза больше – 100 лет. Так что мост-вставка получился, как говорится, на века.