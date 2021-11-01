Уникальный и долговечный: в Уфе открыли мост-вставку через Белую

Движение по новому мосту через реку Белую запущено. Это одно из главных инфраструктурных открытий последних лет. Переправа построена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мост является частью проекта, который позволит разгрузить Южный выезд. Но в ближайшее время на масштабную реконструкцию придется закрыть старый Бельский мост. Работы будут идти около трёх лет.

Колону первопроходцев возглавляет машина ДПС. Дорожное полотно в три полосы протяженностью 668 метров. Теперь и представить трудно, что между двумя мостами еще недавно зияла пустота. Выезжая сегодня из дома, автовладельцы и не подозревали, что первыми испытают новый мост.

За время строительства жизнь изменилась до неузнаваемости. Мост открывают вместе с мэром Уфы Сергеем Грековым, а закладывал первый камень ещё Ульфат Мустафин во времена, когда и маски на такие мероприятия были не нужны. Кто-то мог буквально из окон домов видеть, как строился мост.

Работали и днем, и ночью, я была шокирована, что можно так много трудиться. Жалко иногда было: холодно, а они работают. Валентина Глущенко

Но насколько сложно было рабочим, жители города представить в полной мере не могли. Сварщики едва не задыхались.

Внутри моста задымление было, варить тяжело, но все равно варили. Все в дыму, даже лампочку не видно и соседа на расстоянии вытянутой руки. Александр Май и Алексей Паначев, электрогазосварщики

Простые рабочие, чьими усилиями и был возведен мост, сегодня получили награды из рук главы республики. Сложности доставляли и неожиданные находки. В самом начале строительства рабочие нашли старый деревянный мост, называвшейся тогда Оренбургской переправой. Фундамент пришлось извлекать с помощью экскаватора и вибропогружателей. Мост-ставка во многом уникален. В таком узком пространстве переправу ещё не возводили. Инженерам пришлось поломать головы. Ведь необходимо было еще и успеть в срок.

Представляете, сооружение между двумя мостами. Краны поставить сложно. Приезжие удивляются такой вставке. Виктор Карячка, главный инженер «Мостотряда №30»

Хочу подчеркнуть, что все эти проекты идут в копилку юбилея нашего города, который будет отмечаться в 2024 году. Сергей Греков, глава администрации г. Уфы

Сдвинуть многолетний вопрос о строительстве ещё одного моста удалось после того, как Радий Хабиров в рамках Транспортного форума в Москве встретился с руководством Росавтодора. Заявка республики на возведение трехполосной вставки была принята и одобрена. Бюджет проекта – почти три с половиной миллиарда рублей. Большую часть выделил Росавтодор, еще 100 миллионов – городской бюджет, остальную сумму добавила республика.

Очень важно, что субъект вовремя сдает объекты, осваивает финансирование, за что и строителям большое спасибо, и органам власти. Радик Фаразутдинов, начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта ФДА «Росавтодор»

Из-за особенности расположения города – Уфа находится на полуострове – этот мост далеко не последний для башкирской столицы.

Мы защитили в правительстве инвестиционные кредиты на сумму 14 млрд рублей в рамках большой истории с Восточным выездом. Туда входит проектирование еще одного моста через Белую. Плюс еще мост через Затон требует нашего внимания, необходим мост в створе улицы Интернациональной. Нам еще столько всего строить. Глаза боятся – руки делают. Так мы и действуем. Сразу попрошу прощения у уфимцев: старый мост 56-го года будем закрывать на реконструкцию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан