В Уфе открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса

Депутаты Башкортостана предложили наказывать торговые центры, которые пускают посетителей с чужими QR-кодами о прохождении вакцинации. Но если для бизнесменов подобное пренебрежение законом может ударить лишь по кошельку, то нарушители могут поплатиться здоровьем. Только за минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек.

С начала пандемии жертвами болезни стали 2 658 жителей республики. Что касается вакцинации, за сутки привились более 7 тысяч жителей Башкортостана. В регионе работают почти 150 пунктов вакцинации, новая точка открылась в Уфе, в микрорайоне Сипайлово.

У Валентины Васильевой имеются хронические заболевания и есть медотвод до декабря этого года, но женщина решила не рисковать и привиться уже сегодня. Четвертая волна пандемии бьет рекорды по количеству заболевших и умерших, инфекция забрала и близких женщины.

Всю серьезность ситуации я понимаю, поэтому решила вакцинироваться. Среди родственников есть болеющие, бывший муж умер. Валентина Васильева

В новом пункте вакцинации работают сотрудники 43-й поликлиники. В Сипайлово это уже второй пункт вакцинации вне самого учреждения, расположенный в торговом центре. На этой неделе очередная точка развернулась и в гипермаркете «Окей».

Удалось развести потоки, толпа прошла. Работа идет спокойно, люди долго не ждут. Данил Батршин, заведующий отделом поликлиники №43

Вакцин хватает, говорят медработники, в наличии несколько видов. Нехватка ощущается только в кадровых специалистах. На помощь врачам приходят студенты медицинских вузов.

Сказали, что будет месяц внеплановой практики, учебу отодвинули. Врач ведет прием, а я вбиваю данные в Госуслуги, чтобы пациенту пришел код. Артур Хабиров, студент БГМУ