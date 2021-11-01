В Уфе открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса

Депутаты Башкортостана предложили наказывать торговые центры, которые пускают посетителей с чужими QR-кодами о прохождении вакцинации. Но если для бизнесменов подобное пренебрежение законом может ударить лишь по кошельку, то нарушители могут поплатиться здоровьем. Только за минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек.
С начала пандемии жертвами болезни стали 2 658 жителей республики. Что касается вакцинации, за сутки привились более 7 тысяч жителей Башкортостана. В регионе работают почти 150 пунктов вакцинации, новая точка открылась в Уфе, в микрорайоне Сипайлово.
У Валентины Васильевой имеются хронические заболевания и есть медотвод до декабря этого года, но женщина решила не рисковать и привиться уже сегодня. Четвертая волна пандемии бьет рекорды по количеству заболевших и умерших, инфекция забрала и близких женщины.
В новом пункте вакцинации работают сотрудники 43-й поликлиники. В Сипайлово это уже второй пункт вакцинации вне самого учреждения, расположенный в торговом центре. На этой неделе очередная точка развернулась и в гипермаркете «Окей».
Вакцин хватает, говорят медработники, в наличии несколько видов. Нехватка ощущается только в кадровых специалистах. На помощь врачам приходят студенты медицинских вузов.
Уже более 80 тысяч жителей Башкортостана переболели ковидом. И кроме как вакцинироваться, вариантов победить заразу пока нет, говорят врачи. Всего в регионе открыто почти 150 пунктов вакцинации от коронавируса. И в выходные дни, до 7 ноября, точки, где можно привиться, будут работать в обычном режиме.