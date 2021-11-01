В Башкирии сельхозработникам вручили госнаграды и автомобили

Ключи от новых автомобилей получили сегодня лучшие аграрии республики. В Уфе чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава региона также вручил государственные награды тем, кто не первый год посвящает себя развитию отрасли. Широких торжеств из-за ограничительных мер не получилось, но героев жатвы, как и ежегодно, отметили за нелегкий труд.
Первый собственный автомобиль и не в кредит. Такого подарка студент аграрного Эдуард Зубаиров не ожидал. За рулем комбайна он отработал 4 уборочные кампании. И таких молодых тружеников среди награждаемых сегодня двое. Узнав о конкурсе, пришлось в прямом смысле попотеть.
Ключи от новых внедорожников получили 20 сельхозработников. Лучших определяли в 10 номинациях. Ежегодный конкурс набирает обороты: в этом сезоне состязались порядка 500 аграриев. Каждый день их результаты отслеживались на специальном сайте. Насих Абдуллин работает комбайнером 12 лет, и его личный результат в этом году – 5300 тонн намолота.
Из-за аномальной жары в этом году аграрии республики потеряли почти половину урожая. В сравнении с 2020-м годом он составил 52 процента, это порядка 2 миллионов тонн культур. Тем не менее Башкортостан вошёл в десятку лидеров по объему закупленной техники и занял 3 место по объемам поступления машин в лизинг среди российских регионов. Да и сами труженики отмечают, что на современном транспорте и работать приятнее – сейчас включить музыку или кондиционер в комбайне не проблема.
Также сегодня в Колонном зале Минсельхоза из рук главы республики ордена, медали, грамоты и звания получили 37 работников отрасли. 5 муниципалитетов отметили за высокие показатели в производстве сельхозпродукции. За качеством молочных товаров Гульнара Алексеева следит 33 года – в копилке многочисленных наград медали еще не было.
Свою почетную грамоту Рита Самигуллина – руководитель Мелеузовского колледжа – посвятила отцу. Учебное заведение за время работы выпустило порядка 15 тысяч специалистов для аграрного комплекса.
Отрасль стала одной из самых привлекательных для бизнеса. На данный момент активно реализуется 69 крупных инвестпроектов, благодаря которым создали 1200 новых рабочих мест. И хотя из-за пандемии чествование аграриев прошло без пышных торжеств, в свой профессиональный праздник труженики поля не остались без должного внимания к их нелегкому труду.