В Башкирии сельхозработникам вручили госнаграды и автомобили

Ключи от новых автомобилей получили сегодня лучшие аграрии республики. В Уфе чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава региона также вручил государственные награды тем, кто не первый год посвящает себя развитию отрасли. Широких торжеств из-за ограничительных мер не получилось, но героев жатвы, как и ежегодно, отметили за нелегкий труд.

Первый собственный автомобиль и не в кредит. Такого подарка студент аграрного Эдуард Зубаиров не ожидал. За рулем комбайна он отработал 4 уборочные кампании. И таких молодых тружеников среди награждаемых сегодня двое. Узнав о конкурсе, пришлось в прямом смысле попотеть.

Я старался, выполнил наилучший результат среди студентов-комбайнеров. Стал обладателем машины. Мой результат – свыше 12 тысяч центнеров зерна было намолочено. Эдуард Зубаиров, студент Башкирского аграрного университета

Ключи от новых внедорожников получили 20 сельхозработников. Лучших определяли в 10 номинациях. Ежегодный конкурс набирает обороты: в этом сезоне состязались порядка 500 аграриев. Каждый день их результаты отслеживались на специальном сайте. Насих Абдуллин работает комбайнером 12 лет, и его личный результат в этом году – 5300 тонн намолота.

Сначала не поверил, потом действительно, оказывается, первое место. Буду пользоваться, это же подарок. Планов продать нет. Может, дочерям отдам. Насих Абдуллин, комбайнер сельхозпредприятия «Урожай»

Из-за аномальной жары в этом году аграрии республики потеряли почти половину урожая. В сравнении с 2020-м годом он составил 52 процента, это порядка 2 миллионов тонн культур. Тем не менее Башкортостан вошёл в десятку лидеров по объему закупленной техники и занял 3 место по объемам поступления машин в лизинг среди российских регионов. Да и сами труженики отмечают, что на современном транспорте и работать приятнее – сейчас включить музыку или кондиционер в комбайне не проблема.

Засуха ударила, но самое главное, что мы продолжаем делать, – техмодернизация сельского хозяйства. Наши селяне благодаря нашим субсидиям купили техники на 10 миллиардов рублей. В этом году уже на 8,5. Новая техника – это другая экономика, вот на это направлены наши усилия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня мы видим, что 20 лучших комбайнеров, трактористов получают из рук главы автомобили в личное пользование. Это благодарность парням за то, что они круглосуточно трудятся. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства

Также сегодня в Колонном зале Минсельхоза из рук главы республики ордена, медали, грамоты и звания получили 37 работников отрасли. 5 муниципалитетов отметили за высокие показатели в производстве сельхозпродукции. За качеством молочных товаров Гульнара Алексеева следит 33 года – в копилке многочисленных наград медали еще не было.

Не знаю, что сказать, рада, что доверили такую награду. Всегда поддерживает и Радий Фаритович, и Минсельхоз, оказывают нам помощь. Гульнара Алексеева, приёмщик молочного сырья Месягутовского молочноконсервного комбината

Свою почетную грамоту Рита Самигуллина – руководитель Мелеузовского колледжа – посвятила отцу. Учебное заведение за время работы выпустило порядка 15 тысяч специалистов для аграрного комплекса.

Отец всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, ценил сельский труд. Он был бывшим председателем колхоза. Заставлял нас работать, учил труду. Это награда и его награда. Рита Самигуллина, директор Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа