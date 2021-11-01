Известно, как будет проходить перепись населения в Башкирии в нерабочие дни

В нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, переписчики будут работать в обычном режиме. Они продолжат обход домов, ответить на вопросы можно и через стационарные участки. Как определить лжесотрудника от настоящего переписчика?

В Ишимбайском районе для проведения опроса задействованы 157 переписчиков. Люди выходят на улицу, чтобы ответить на вопросы, многие приглашают специалистов домой. Кстати, первый звонок, что перед вами, возможно, лжепереписчик, это то, что он попросит документы – ведь все данные записываются со слов.

Прежде чем приступить к опросу населения, переписчики прошли обучение. Впервые они работают не с бумажным носителем, а вбивают данные сразу в планшет. Цифры переписи 2021 позволят выработать новые меры господдержки.

Это важно для экономики. Для нашей жизни, для развития нашей республики. Фидан Гафаров, народный артист России, народный артист Республики Башкортостан

Перепись проводится каждые 10 лет, в прошлом году опрос отменили из-за эпидобстановки. Институт стратегических исследований ежегодно готовит демографический доклад. Данные переписи используются для развития этой отрасли в том числе. Как отметил руководитель центра, современная госполитика невозможна без понимания имеющихся ресурсов.

Трудовые ресурсы, которые должны быть ориентированы на реализацию задач производственной деятельности, должны формироваться здесь. Рассчитывать на миграцию, которой бы нас обеспечил высокопроизводительный труд, наивно. Поэтому нужно понимать, какими ресурсами обладает сама республика. Александр Дегтярёв, директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан