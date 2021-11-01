«Это огромная поддержка»: «Башавтотранс» получил еще 30 новых автобусов

30 новых автобусов передали главному региональному перевозчику – компании «Башавтотранс». Техника будет задействована в Уфе на самых оживленных маршрутах. Церемония состоялась на площади перед универсальной спортивной ареной «Уфа-Арена». Автобусы большого класса марки НЕФАЗ закупила республика.
Алия Шаймуратова – водитель со стажем, но внимательно изучает новый НЕФАЗ. На общественном транспорте в «Башавтотрансе» она уже семь лет. Считает, что ключи от нового автобуса она получила в качестве премии за безаварийную езду.
«Башавтотрансу» передали 30 новых автобусов большого класса марки НЕФАЗ для городских перевозок. Они будут работать по Уфе на самых востребованных направлениях. Транспорт закупили по государственному контракту Минтранспорта Башкортостана и одного из банков в лизинг на пять лет. Это уже вторая партия, первая в размере 60 единиц была передана в начале октября этого года.
Новые автобусы отправились на маршруты сразу же после официальной церемонии. Их можно увидеть на нескольких направлениях: 110С, 30, 39 и многих других.