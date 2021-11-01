«Это огромная поддержка»: «Башавтотранс» получил еще 30 новых автобусов

30 новых автобусов передали главному региональному перевозчику – компании «Башавтотранс». Техника будет задействована в Уфе на самых оживленных маршрутах. Церемония состоялась на площади перед универсальной спортивной ареной «Уфа-Арена». Автобусы большого класса марки НЕФАЗ закупила республика.

Алия Шаймуратова – водитель со стажем, но внимательно изучает новый НЕФАЗ. На общественном транспорте в «Башавтотрансе» она уже семь лет. Считает, что ключи от нового автобуса она получила в качестве премии за безаварийную езду.

Автобус очень нравится, комфортный, светлый. Лучше предыдущих тем, что у них двигатель работает очень тихо, как на иномарке. Алия Шаймуратова, водитель ГУП «Башавтотранс»

«Башавтотрансу» передали 30 новых автобусов большого класса марки НЕФАЗ для городских перевозок. Они будут работать по Уфе на самых востребованных направлениях. Транспорт закупили по государственному контракту Минтранспорта Башкортостана и одного из банков в лизинг на пять лет. Это уже вторая партия, первая в размере 60 единиц была передана в начале октября этого года.

Это очень огромная поддержка, хочу отметить. Сейчас расписание будет меняться на осенне-зимний период. И мы для людей еще комфортабельнее сделаем, чтобы люди подолгу не стояли, не ждали, интервалы между автобусами уменьшим. Естественно, это очень даже ощутимая поддержка для нас. Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»

От главы Башкортостана хочу поздравить «Башавтотранс» со 100-летием, которое на той неделе вы отмечали. Замечательное предприятие. Во-вторых, хочу поздравить с Днем автомобилиста, который вы вчера отмечали. Хороших вам дорог, безаварийности и всего остального. Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан