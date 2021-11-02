В Уфу до конца года доставят 50 трамваев

До конца 2021 года в Уфу из Москвы доставят 50 трамваев - Татра Т3 (27 единиц) и КТМ 71-623-02 (23 единицы). Согласно документации, исполнителя заказа по перевозке ищет УИТ Уфы. Информация появилась на сайте госзакупок.
Погрузочные работы на территории отправителя должны обеспечиться силами исполнителя заказа. Также он должен осуществить разгрузку техники на территории УИТ.
Как гласит заявка, исполнитель обязан предоставить автокран грузоподъемностью не менее 50 тонн или два крана по 25 тонн, груза-захватные приспособления (траверса, стропы (тканевые)), а также специально обученный персонал (стропальщики).
Доставить трамваи в Уфу необходимо до 15 декабря. Начальная цена договора составляет более 16 млн рублей - 16 491 833,50. Перевозка будет оплачена из личных финансов УИТ.