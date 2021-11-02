Певица из Уфы Гульназ Асаева рассказала, почему скрывала свою беременность

Напомним, что ранее Гульназ Асаева тщательно скрывала свою беременность. Девушка могла подолгу не выходить из дома и эмоционально отвечала на вопросы о своем положении. Например, во время прямого эфира артистка заявила любопытным фанатам, что ее беременность «не ваше собачье дело».