Певица из Уфы Гульназ Асаева рассказала, почему скрывала свою беременность

Популярная башкирская певица Гульназ Асаева рассказала, по какой причине скрывала свою беременность от общественности. Артистка поделилась этим в своих соцсетях.

Фото №1 - Певица из Уфы Гульназ Асаева рассказала, почему скрывала свою беременность

Не видели смысла кричать об этом на каждом углу. Тем более куз тию («сглаз» – в переводе с татарского языка. – Ред.) никто не отменял.

Гульназ Асаева, певица

Также Гульназ поделилась, что несколько месяцев назад прошли съемки телепередачи «Яны Мон», на которых присутствовал Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей. Певец был в курсе, что Асаева находится в положении.

Напомним, что ранее Гульназ Асаева тщательно скрывала свою беременность. Девушка могла подолгу не выходить из дома и эмоционально отвечала на вопросы о своем положении. Например, во время прямого эфира артистка заявила любопытным фанатам, что ее беременность «не ваше собачье дело».

Фото: instagram.com/asaeva_official.

Моя терапия
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии