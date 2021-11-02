Певица из Уфы Гульназ Асаева рассказала, почему скрывала свою беременность

Популярная башкирская певица Гульназ Асаева рассказала, по какой причине скрывала свою беременность от общественности. Артистка поделилась этим в своих соцсетях.
Также Гульназ поделилась, что несколько месяцев назад прошли съемки телепередачи «Яны Мон», на которых присутствовал Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей. Певец был в курсе, что Асаева находится в положении.
Напомним, что ранее Гульназ Асаева тщательно скрывала свою беременность. Девушка могла подолгу не выходить из дома и эмоционально отвечала на вопросы о своем положении. Например, во время прямого эфира артистка заявила любопытным фанатам, что ее беременность «не ваше собачье дело».
Фото: instagram.com/asaeva_official.