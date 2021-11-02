В Уфе прошел XI Приволжский стоматологический форум

В столице республики собрались ведущие специалисты сферы. Они обсудили вопросы хирургии, современные методики имплантирования, лечения зубов и дёсен, особенности стоматологического здоровья пациентов после перенесенного COVID-19. В ходе мастер-классов и лекций отдельное внимание уделили и актуальным проблемам детской стоматологии.

В этом году Республиканская стоматологическая поликлиника отмечает 70-летний юбилей, а стоматологический факультет БГМУ празднует 45 лет. Поликлиника является базой для прохождения ординатуры студентами и повышения квалификации врачей. Здесь существуют шесть отделений, в том числе и хирургическое, которое оснащено современным высокотехнологичным оборудованием.