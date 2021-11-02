В Башкирии мошенники выманили у мужчины 300 тысяч рублей

39-летний житель Нефтекамска обратился в местное отделение полиции и рассказал, что у него похитили 300 тысяч рублей. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Мужчине поступил звонок от неизвестного, который сообщил о том, что мошенники оформили на его имя кредитную карту. Службе безопасности удалось ее вовремя заблокировать, но для завершения операции по защите финансов необходимо подтвердить коды из смс-сообщений.