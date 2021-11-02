В Башкирии мужчина угнал мотоцикл и продал его

В Башкирии за мошенничество будут судить 26-летнего жителя Гафурийского района республики. Он угнал мотоцикл и продал его, рассказали в пресс-службе Мелеузовской прокуратуры.
Инцидент произошел в августе текущего года. Обвиняемый встретил в интернете объявление о продаже мотоцикла и договорился с владельцем транспортного средства о встрече. В ходе осмотра мотоцикла он попросил прокатиться на нем под предлогом проверки технического состояния
Свою вину мужчина признал. В ходе расследования выяснилось, что он совершил аналогичное преступление в Оренбургской области. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.