В Башкирии мужчина угнал мотоцикл и продал его

В Башкирии за мошенничество будут судить 26-летнего жителя Гафурийского района республики. Он угнал мотоцикл и продал его, рассказали в пресс-службе Мелеузовской прокуратуры.

Инцидент произошел в августе текущего года. Обвиняемый встретил в интернете объявление о продаже мотоцикла и договорился с владельцем транспортного средства о встрече. В ходе осмотра мотоцикла он попросил прокатиться на нем под предлогом проверки технического состояния

Обвиняемый скрылся от продавца, причинив последнему ущерб на сумму 165 тысяч рублей. В дальнейшем он продал мотоцикл за 50 тысяч рублей. пресс-служба Мелеузовской прокуратуры