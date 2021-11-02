В Башкирии мужчина угнал мотоцикл и продал его

В Башкирии за мошенничество будут судить 26-летнего жителя Гафурийского района республики. Он угнал мотоцикл и продал его, рассказали в пресс-службе Мелеузовской прокуратуры.

Фото №1 - В Башкирии мужчина угнал мотоцикл и продал его

Инцидент произошел в августе текущего года. Обвиняемый встретил в интернете объявление о продаже мотоцикла и договорился с владельцем транспортного средства о встрече. В ходе осмотра мотоцикла он попросил прокатиться на нем под предлогом проверки технического состояния

Обвиняемый скрылся от продавца, причинив последнему ущерб на сумму 165 тысяч рублей. В дальнейшем он продал мотоцикл за 50 тысяч рублей.

пресс-служба Мелеузовской прокуратуры

Свою вину мужчина признал. В ходе расследования выяснилось, что он совершил аналогичное преступление в Оренбургской области. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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